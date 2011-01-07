-BARDAKOĞLU'NDAN GÜRSEL TEKİN'E TEPKİ ANKARA (A.A) - 07.01.2011 - Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, ''Bazı siyasi parti yetkililerinin, ister bir siyasi açılım isterse imaj ve propaganda amaçlı olsun, görüşüm ve onayımı almadan beni siyasetle ilişkilendirmelerini ve siyasete hevesli bir kimse olarak algılanmama yol açacak tarzda beyanlarını etik bulmuyorum'' dedi. Bardakoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bugün bir gazetede yer alan, ''siyasete gireceği'' yönündeki iddiaları içeren haberleri değerlendirdi. ''Bir siyasi partiyle ilişkilendirilişi, şu veya bu partiden aday olacağı'' yönündeki haberler üzerine daha önce de basın açıklaması yaptığını hatırlatan Bardakoğlu, bu haberleri ''asılsız'' olarak nitelendirdi. ''Dedikodu arzındaki bu tür asılsız ve masa başı haberleri üzülerek izlediğimi, görev esnasında 'siyaset üstü kalma' konusunda gösterdiğim titizliği bundan sonra da sürdüreceğimden kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini açıkça belirtmiştim'' diyen Bardakoğlu, İslam ve din bilimleri alanında çalışmayı ve kalıcı eserler bırakmayı dünyevi olarak ulaşılabilecek en üst değer ve makam olarak gördüğünü vurguladı. Bardakoğlu, şunları kaydetti: ''Bugünlerde bazı siyasi parti yetkililerinin, ister bir siyasi açılım isterse imaj ve propaganda amaçlı olsun, benim görüşüm ve onayımı almadan beni siyasetle ilişkilendirmelerini ve siyasete hevesli bir kimse olarak algılanmama yol açacak tarzda beyanlarda bulunmalarını etik bulmadığımı belirtmek zorundayım. Siyasetçilerin, kendilerini merkeze almalarını ve yaptıkları işi önemsemelerini doğal görüyor ve anlayışla karşılıyorum. Ancak, günümüz siyasetinin ve onun kazandıracaklarının birçok kimse gibi benim dünyamda da bir karşılığının olmadığının siyasetçilerimiz tarafından iyi algılanmasını istemek de benim tabii bir hakkımdır diye düşünmekteyim.''