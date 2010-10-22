-BARDAKOĞLU'NDAN ''BLOKLAŞMA'' UYARISI ISPARTA (A.A) - 22.10.2010 - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, ''İnsanların günlük hayatına ilişkin tercihlerini, etnik kimliklerini, inançsal tercihlerini konuştukça kimlikler derinleşiyor ve saflar bloklaşıyor'' dedi. Bardakoğlu, Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından yaptırılan İlahiyat Fakültesi Araştırma Uygulama Camisi'nin temel atma töreni için geldiği Isparta'da, Vali Ali Haydar Öner'i ziyaret etti. Ziyarette gazetecilerin, ''ilköğretim okullarında başörtüsü tartışmalarına'' ilişkin sorularını yanıtlayan Bardakoğlu, bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı olarak üzerlerine düşen görevi yaptıklarını belirtti. Başörtüsü konusunda uygulama ve siyasete yönelik kısımların kendilerinin dışında kaldığını, kurumların, kendi işini en iyi şekilde yapmasının da en önemli sorumlulukları olduğunu vurgulayan Bardakoğlu, bir başkasının alanında ahkam kesmenin doğru olmayacağını belirtti. Bardakoğlu, ''Diyanet İşleri Başkanlığı, kendi işini yapma sorumluluğu bilinci içerisindedir'' dedi. Başörtüsü konusunun daha az konuşulması ve daha az irdelenmesi gerektiğini vurgulayan Bardakoğlu, şöyle konuştu: ''İnsanların günlük hayatına ilişkin tercihlerini, etnik kimliklerini, inançsal tercihlerini konuştukça kimlikler derinleşiyor ve saflar bloklaşıyor. Türkiye'deki tüm insanlar asırlardır hep bir arada, barış içerisinde, sevgi içerisinde yaşıyor. Hiçbir inanç, mezhep, dini pratik ve dindarlık ayrıştırması yapmadan, sorgulaması yapmadan, yargılaması yapmadan, herkesin dini hayatına, günlük hayatına saygı gösterildi. Böyle olunca da mümkün olduğu kadar az konuşmak ve bir arada yaşamaya devam etmek gerekiyor. Çünkü konuşmak sorunları çözmek içinse anlamlıdır ama kimlikleri derinleştirip, bloklaştıracaksa ve artık kendilerini hep kategorize ederek algılayacaklarsa, o zaman konuşmak sorunları çözmeye yardımcı olmuyor.''