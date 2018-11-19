Bardaki silahlı saldırıdan kurtulduktan bir gün sonra evini orman yangınında kaybetti

T24 Haber Merkezi

ABD'nin Califonia eyaletinde yaşayan Deseriee Edman, Thousand Oaks kentindeki bir bara yapılan silahlı saldırıdan kurtulduktan bir gün sonra eyaletteki orman yangınları sebebiyle evini terketmek zorunda kaldı.

7 Kasım'da bir gazi Thousand Oaks'da bulunan barın "Üniversite gecesine" silahlı saldırıda bulunmuş ve 12 kişiyi öldürmüştü. Edman bu saldırı sırasında barın içindeydi. Edman saldırının şokunu atlatamadan California'daki orman yangınlarından sebep yangınların olduğu bölgede yaşayan binlerce kişi gibi evini terk etmek zorunda kaldı.

Yerel bir televizyon kanalına konuşan Edman, "Bunlar asla beklemeyeceğim iki ölüme yakın deneyimdi. Ailem ve arkadaşlarım için güçlü kalmaya çalışıyorum. Bu durumlarda olunabilecek kadar pozitif olmaya çalışıyorum" dedi.

People sitesinde yer alan habere göre 'Woolsey yangını' Edman'ın ailesiyle yaşadığı Malibu'daki evini yok etti.