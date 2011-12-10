-Bardak tartışması uzlaşmayla sonuçlandı TBMM (A.A) - 10.12.2011 - BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, kürsüde bardağı vurmasının Genel Kurula karşı doğru olmadığını belirterek, ''Olmaması, yaşanmaması gereken bir şey'' dedi. TBMM Genel Kurulunda, şike cezalarını indiren kanunun görüşmelerinde yaşanan tartışma, uzlaşmayla sonuçlandı. Kanun görüşmelerinde söz alan Hasip Kaplan, zaman zaman iktidar ile muhalefet arasında sert tartışmaların yaşanmasının doğal olduğunu söyledi. Tepkilerini, ölçülü koymak zorunda olduklarını belirten Kaplan, iddianameyle ilgili dikkat çektiği konunun AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli'yi incitmiş olabileceğini kaydetti. Kaplan, 32 yıldır avukatlık yaptığını, hukukçuluğunu bütün dünyanın bildiğini, Canikli'nin de kendisinin ''terörist hukukçu'' olmadığını bildiğini sandığını kaydetti. Kaplan, bardağı vurmasının, Genel Kurula karşı doğru olmadığını ifade ederek, ''Olmaması, yaşanmaması gereken bir şey. Sayın Canikli de aynı şekilde sözlerinin yanlış olduğunu söyleyeceğine inanıyorum'' dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli de kullandığı ifadelerin, tepkisel düşüncenin yansıması olarak ortaya çıktığını kaydetti. Canikli, Kaplan'ın sözlerini geri almasından sonra, kendisinin de ifadelerini geri aldığını kaydetti. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, BDP'yi, hiç kimsenin dışlamadığını, yok saymadığını kaydederek, böyleymiş gibi göstermenin, Meclise haksızlık olacağını belirtti.