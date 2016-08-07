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Yaşam

Barda yangın çıktı; 13 ölü!

Cumhurbaşkanı François Hollande'ın memleketi olan Rouen kenti, geçtiğimiz haftalarda da bir rahibin, terör örgütü IŞİD üyelerince boğazı kesilerek öldürüldüğü olayın şokunu yaşamıştı

07 Ağustos 2016 00:08

Fransa’da bir barda çıkan yangında en az 13 kişi hayatını kaybetti, altı kişi de yaralandı. Yangının, doğumgünü pastasının üzerindeki mumlardan çıktığı bildirildi.

Fransa’nın kuzeyinde bulunan Rouen kentindeki Cuma Libre adlı barda bir doğum günü partisi sırasında yangın çıktı.

AFP, bodrum katındaki kutlama sırasında getirilen doğum günü pastasının üzerindeki mumların strafor tavanı tutuşturduğunu bildirdi.

AFP'ye konuşan üst düzey bir polis yetkilisi, kurbanların plastik yanığı sonucunda yayılan gaz karışımından zehirlendiğini belirtti. Yetkili, "Patlama olmadı. Doğum günündeki mumlardan çıktı" dedi.

İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakika yangını söndürmek yoğun çaba sarf etti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Fransa Başbakanı Manuel Valls sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 13 gencin hayatını kaybettiği olayla ilgili derin üzüntü içinde olduğunu belirtti.

Yangında ölen gençlerin yaşlarının 18 ila 25 arasında değiştiği bildirildi.

 

İkinci şok

 

Cumhurbaşkanı François Hollande'ın memleketi olan Rouen kenti, geçtiğimiz haftalarda da bir rahibin, terör örgütü IŞİD üyelerince boğazı kesilerek öldürüldüğü olayın şokunu yaşamıştı.

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