Barda silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Beşiktaş'ta bir barda çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Etiler Nispetiye Caddesi'ndeki bir bara gelen ve kimlikleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi ile içeride bulunan Ömer Özcan arasında tartışma çıktı.



Büyüyen tartışmada silahların da kullanılması sonucu Ömer Özcan vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. Florance Nightingale Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Özcan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olayın ardından barın girişinde havaya ateş açan 3 kişi, bölgede görevli güvenlik güçlerince gözaltına alındı..

