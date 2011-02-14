BARDA filmi Cihangir'de gerçek oldu!

T24 - Sanat, sosyete ve magazin dünyasının gözde mekanı ‘Mini Müzikhol’de 28 yaşındaki bir genç kızın alıkonulduğu, yumruklandığı ve tecavüz edilmek istendiği iddia edildi.



‘Barda’ filmini andıran olayda, genç kızı tecavüzden, hayatını ortaya koyan bir güvenlik görevlisinin kurtardığı öne sürüldü. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Tarih: 28 Ocak 2011... Mekan: Entelektüellerin gözde semti Cihangir’deki Mini Müzikhol... Yönetmen Serdar Akar’ın gerçek bir vakadan beyaz perdeye aktardığı ve içerdiği aşırı şiddet yüzünden birçok kişinin izleyemediği ‘Barda’ filmini hatırlatan olay, iddiaya göre Soğancı Sokak’taki Mini Müzikhol’de yaşandı. Dipnotv yazarı Lube Ayar, iddiayı köşesinde şöyle anlattı:



“İstanbul’un göbeğinde korkunç bir saldırıya uğrayan 28 yaşındaki genç kadına daha fazla acı vermek değil niyetim. Adı, mesleği bende saklı. Bu yazıda ondan ‘Meryem’ diye bahsedeceğim. İstanbul’da gece hayatının şenlendiği sıradan bir cumaydı Meryem için. Yakın dostlarıyla kız kıza eğlenecekti. Hep birlikte sıkça gittikleri Mini Müzikhol’un yolunu tuttular. Bu ‘sosyetik’ mekanın işletmecilerini uzun süredir tanıdıkları için kendilerini orada rahat hissediyorlardı.



Beş kız arkadaş, haftanın yorgunluğunu atmak için yoruldular bu kez. Dans ettiler, içtiler, gülüştüler... Ertesi gün izinliydiler ve saatin kaç olduğuyla ilgilenmediler bile. Mekanın ruhsat sahibi Mustafa K. (37), Meryem’in yanına yaklaştı. Genç kız, bildiği, sevdiği ve güvendiği bir bardaydı. Adamla kısa bir süre ayaküstü konuşup, arkadaşlarıyla eğlenmeye devam etti.

Saçlarından sürüklediler...



Kapanma saati yaklaştığında kızlar da yavaş yavaş hareketlendi. Sigara içmek isteyenler önden çıktı. Çantasını ve paltosunu toparlamaya çalışan Meryem, başını kaldırdığında Mustafa K.’yı yanı başında buldu. Adam onu oyalamaya çalışıyor, lafı uzattıkça uzatıyordu. Arkadaşlarının hepsi çıkmış, Meryem içeride yalnız kalmıştı. Mustafa K., “Sen gitme, bir içki daha ısmarlayayım” dedi. Genç kız, çok geç olduğunu, arkadaşlarının beklediğini söyleyerek kibarca reddetti bu teklifi. O sırada Mustafa K.’nın koruması da, genç kızın kapıda bekleyen arkadaşlarına sokuldu, ‘Hanımefendi biraz daha kalacakmış, size haber vermemi istedi’ dedi. Grup, mekanın ‘tanıdık’ olmasına güvenerek taksiye doluşup Cihangir’den ayrıldı. Hemen mekana dönen koruma Meryem’e, boşuna acele etmemesini, arkadaşlarının gittiğini söyledi.

Meryem, barda şöyle bir göz gezdirdi. Yakın arkadaşı olan işletmeciler de dahil, kimse kalmamıştı. Bir an korku kapladı içini ama belli etmedi, ‘Yok, gitmem lazım benim’ dedikten sonra kapıya yöneldi. Fakat iri cüsseli koruma önüne geçti ve genç kızın yüzüne yumruk attı. Meryem yere yığıldı ama hızla doğrulup kapıya doğru koştu. Kapı kilitliydi. Bağırarak sesini duyurmaya çalıştı. Ama yüksek sesli müzik yüzünden, yardım çığlığını kimse duymadı.

Mustafa K., genç kızı saçlarından tutup içeriye doğru sürükledi. Direnince de tartaklayıp duvardan duvara vurdu. Genç kız feci şekilde dayak yedi, taciz edildi. Dayanma gücü bittiğinde mekanın localarından birine sürüklediler Meryem’i. Mustafa K. genç kıza tecavüz etmeye kalkıştı. Tam o sırada dışarıda bekleyen güvenlik görevlisi, çığlıkları duyup içeri koştu. Silahını çekti ve Mustafa K.’ya genç kızı bırakması için bağırdı. Hayatının en korku dolu anlarını yaşayan Meryem, koşarak dışarı çıktı. Evine döndüğünde odasına kapandı. Tam anlamıyla bir şok yaşıyordu. Akşam saatlerinde, bir şirketin genel müdürlüğünü yürüten babasının ısrarı üzerine anlattı olanları.



Aile, soluğu Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’nde aldı. Genç kız Mustafa K.’dan ve korumasından şikayetçi oldu. Polis, muayene için genç kızı Adli Tıp’a götürdü. Burada düzenlenen raporlar da saldırıyı doğruluyordu. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından gözaltına alınan işletmeci Mustafa K., hakkındaki iddiaları reddetti. İfadesi alındıktan sonra, ‘Hürriyeti tahdit, darp ve cinsel saldırı’ suçlarından mahkemeye sevk edildi. Sonra ne mi oldu?



Mahkeme, Mustafa K.’yı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı! Mekanın kapısına kilit vuruldu. Cihangir’de herkes kulaktan kulağa bu olayı konuşmaya başladı. Meryem’in arkadaşları, saldırıyı internette duyurmaya çalıştı.



4 Şubat’ta ise, Meryem’in yakın arkadaşı olan Mini Müzikhol’ün işletmecileri, yazılı bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Sadece bazı internet sitelerinde yayınlanan açıklama şöyleydi: “Mini Müzikhol’de geçtiğimiz Cuma gecesi kapanış saatinden sonra, yakın bir arkadaşımızın, mekanın ruhsat sahibi tarafından maruz bırakıldığı davranışı biz de anlayamıyor ve içimize sindiremiyoruz....”







