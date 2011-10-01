Barda çalışmak istemeyince dayak attılar

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Olay, Alsancak Ali Çetinkaya Bulvarı, 5 numarada geçen hafta meydana geldi. Eşinden ayrıldıktan sonra 5 yaşındaki oğlu ile annesinin yanında kalmaya başlayan 26 yaşındaki E.Ç., liseden beri tanıdığı kız arkadaşı F.D.’nin, daveti üzerine Alsancak semtindeki arkadaşının çalıştığı bara gitti. Burada kız arkadaşı ile eğlenen E.Ç.’nin yanına gelen bar sahibi M.G., güzel bir kadın olduğunu söyleyip yanında garson olarak çalışması için teklifte bulundu.Teklifi kabul etmeyen E.Ç.’ye iddiaya göre tuzak kuran kız arkadaşı ve bar sahibi, onu dinlenmesi bahanesiyle kendilerine ait eve götürdü. Eve girdikten kısa süre sonra ise içeriye giren bar sahibi M.G., kardeşi H.G.’nin ve F.D.’nin gözleri önünde, E.Ç.’yi dövmeye başladı. Bir süre sonra banyoya götürülüp üzeri ıslatılan E.Ç.’nin, yine dövülerek işkenceye maruz kaldığı ileri sürüldü. Bar sahibi M.G.’nin, yediği dayağın etkisiyle kısa süreli baygınlık geçiren E.Ç.’nin çantasındaki parayı aldığı, ayrıca kardeşi H.G.’ye de tecavüz etmesi için talimat verdiği öne sürüldü.İntihar etmek istediSabaha kadar 7’nci kattaki dairenin kiler bölümünde kilitli tutulan E.Ç., bir fırsatını bulup pencereye çıkarak intihar girişiminde bulununca ve polise şikayet etmeyeceğini söyleyince, serbest bırakıldı.İlk olarak evine giden E.Ç., daha sonra Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. E.Ç.’nin hastane odasında ve taburcu olduktan sonra çekilen görüntüleri de gördüğü işkenceyi gözler önüne serdi. Barda garson olarak çalışmadığı için işkenceye maruz kaldığını yönünde polise ifade veren E.Ç.’nin, şikayeti üzerine polisin soruşturma başlattığı, üç kişiyi aradığı bildirildi.