Barda bıçaklı taciz kavgası: 2 ölü, 2 yaralı

Şişli'de bir barda çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 8 kişi gözaltına alındı.



Şişli Elmadağ'da bulunan Kodes isimli barda, sabah saat 06.30 sıralarında kavga çıktı. Barda iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavganın, iki grup arasında, yanlarındaki kadınlara taciz edici şekilde bakıldığı iddiasıyla başladığı, bıçak, şişe ve cam parçaları kullanılarak büyüdüğü belirtildi.



Yaralanmaların da kesici alet ve cam parçalarından kaynaklandığı kaydedildi. Barın dışına taşan kavgada, iki kişi hayatını kaybederken, iki kişi ise yaralandı. Meydana gelen olayda Onur Göktaş ve Murat Çınar hayatını kaybederken, Cahit Çınar ve Cemal Sargın ise yaralanarak Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, bar önünde ıslak bir zemin ile karşılaştılar. Polis, kavga sonrasında bar önündeki kan izlerinin yıkandığı ile ilgili iddiaları da araştırıyor.



8 kişi gözaltında



Konuya ilişkin çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aralarında barın sahibi ile müdürü ve bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu, 3'ü kadın 8 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerden bazılarının ifadelerine başvurulacağı, diğerlerinin ise olaya karıştığının sanıldığı belirtildi.



Bu arada, olayın meydana geldiği barın kamera sisteminin çalışmadığı öğrenildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve bazı kişilerin arandığını kaydetti.

