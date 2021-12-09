Barclays, Türkiye'de enflasyonun gelecek aylarda yüzde 30'a yükselmesini bekliyor

Barclays, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gelecek iki toplantıda 3 puanlık faiz indirimi beklediğini açıkladı. Kurum enflasyonun ise gelecek aylarda yüzde 30'a yükselmesini beklediklerini aktardı.

Bloomberg HT'nin haberine göre Barclays ekonomistleri yayımladıkları bir araştırma raporunda Türkiye’nin 2018’e kıyasla kur şoklarına karşı daha hazırlıklı olduğunu fakat o zamandan bu yana tüm metriklerin de iyileşme göstermediğini belirtti.

Enflasyonun gelecek aylarda keskin bir şekilde yüzde 30’a yükselmesini bekleyen ekonomistler, dolarizasyonun yüksek kalmaya devam etmesini beklediklerini de belirtti. Dolar/TL’nin 2021 sonunda 14,50 olmasını bekleyen Barclays, 2022’nin ortasından itibaren ise dolar kurunun 16’ya ulaşmasını bekliyor.

Aralık ayındaki TCMB toplantısında 200 baz puanlık bir faiz indirimi beklediğini belirten banka, Ocak ayında 100 baz puanlık bir indirim daha olacağını düşünüyor. Barclays, TCMB'nin düşük faiz söyleminin tam olarak hangi rakama işaret ettiğinin de belirsiz olduğunu ama tüm planlanan faiz indirimlerini gelecek iki toplantıda gerçekleştireceğini vurguladı.