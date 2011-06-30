-BARCELO'NUN TABLOSUNA REKOR FİYAT MADRİD (A.A) - 29.06.2011 - İspanyol ressam Miquel Barcelo'nun "Faena de muleta" adlı tablosu, Londra'da yapılan bir müzayedede 4,4 milyon avroya satılarak, hayatta olan İspanyol ressamların en pahalıya satılan eseri rekorunu kırdı. "Faena de muleta", boğa güreşlerindeki matadorun, kılıcını, kırmızı renkli örtünün arkasına gizleyerek boğaya karşı yaptığı son hamleler anlamına gelirken, ressam Barcelo bu tablosunu 1990 yılında çizmişti. 1,7 milyon avro fiyatla satışa sunulan "Faena de muleta" 4,4 milyon avroya alıcı bulurken, aynı zamanda İspanyol sanatçının bu zamana kadarki en pahalı tablosu oldu. 54 yaşındaki Mayorkalı ressam Miquel Barcelo, BM'nin Cenevre'deki ofisinde "İnsan Hakları ve Medeniyetler İttifakı Salonu"nun tavanı yapmış ve maliyetin 18,5 milyon avroyu bulmasından dolayı polemiklere neden olmuştu. Bu arada Londra'daki müzayede de, 2001 yılında ölen İspanyol heykeltraş Juan Munoz'un "Esquina positiva" adlı eserinin de 3,7 milyon avroya satıldığı kaydedildi.