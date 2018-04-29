Barcelona'yı 3-0 yenen Roma 34 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi yarı finalinde

İtalyan Roma takımı, İspanyol rakibi Barcelona'yı 3-0 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Roma ile Barcelona, geçen hafta İspanyol kulübün ev sahipliğinde karşı karşıya gelmiş, 2'si Roma'nın kendi kalesine attığı goller olmak üzere maç 4-1'lik skorla bitmişti.

Dün akşam Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda yapılan rövanş maçında ise Roma 3-0 galip geldi.

İlk yarıyı, 6. dakikada Edin Dzeko'nun attığı golle 1-0 önde kapatan Roma, ikinci yarıda da 58. dakikada Daniele De Rossi'nin penaltıdan attığı golle ve 82. dakikada Kostas Manolas'ın golüyle maçı tamamladı.

Manolas'ın golü, 73. dakikada oyuna giren Cengiz Ünder'in asistiyle geldi.

Roma'daki maçta birer gol atan Manolas ve De Rossi, geçen hafta Barcelona'da oynanan maçta ise kendi kalelerine gol atmıştı.

4-1 biten ilk karşılaşmanın ardından dün akşamki 3-0'lık skorla, deplasmanda gol atmasının getirdiği avantaj sayesinde Roma yarı finale yükseldi.

5 kez Şampiyonlar Ligi lideri olan Barcelona'yı yenen Roma, 1984'ten beri ilk kez Şampiyonlar Ligi yarı finaline gitmeye hak kazandı.

Maçın favorisi olarak görülen Barcelona'nın yenilmesi ve Roma'nın yarı finale yükselmesi stadyumda ve Roma sokaklarında coşkuyla kutlandı.

İtalyan basını da ilk haberlerde, "Roma mucizesi" (Rai News), "Roma'dan başyapıt" (Corriere della Sera), "Roma masal gibi" (Corriere dello Sport), "Muhteşem gece" (Gazzetta dello Sport) gibi başlıklar kullandı.

Roma'nın Türk oyuncusu Cengiz Ünder de, Roma'nın zaferini Twitter'a yazdığı mesajda "Geri dönüşlerin hastasıyız" diyerek kutladı.

Roma'yı zafere taşıyan gollerden birinin sahibi olan Edin Dzeko BT Sport'a yaptığı açıklamada, "İnanması güç ama başardık. Maçtan önce kimse bize inanmıyordu, bize yüzde 5 kazanma şansı veriyorlardı" dedi ve buna rağmen "muhteşem takım oyunu" sayesinde maçı almayı başardıklarını söyledi.

Futbol ve siyaset dünyasından da Roma'ya tebrik yağdı. İtalya birinci ligi Serie A ekiplerinden Juventus ve Fiorentina sosyal medya haseplarından Roma'yı tebrik ederken, Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi de, "Hem kentimiz hem de tüm İtalya için büyük gurur" dedi.