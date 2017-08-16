Barcelona'nın yeni transferi Paulinho: Beni neden aldıklarını bilmiyorum

Barcelona'nın Çin Ligi'nde Guangzhou Evergrande'den transfer ettiği Paulinho, Katalan ekibin kendisini transfer etmesinin şaşkınlık yarattığını belirterek, "Beni neden aldıklarını bilmiyorum" diye konuştu.

Barça'nın 35 milyon Pound ücret karşılığında transfer ettiği 29 yaşındaki orta saha son yaptığı açıklamada Barcelona'nın kendisiyle neden anlaştığını bilmediğini fakat buna rağmen kendisi hakkındaki tartışmaların üzüntü verici olduğunu dile getirdi.

Buzzspor'un joe.co.uk'tan çeviri haberine göre; Katalan ekibi, Çin Süper Ligi devi Guangzhou Evergrande’den Brezilyalı orta saha Paulinho’yu 35 milyon pound ücretle renklerine bağladığını açıkladı.

Fakat Paulinho kariyerinin en büyük sıçramasını yapmaktan duyduğu heyecanı dile getirmek yerine kendisiyle neden anlaşma yapıldığı hakkında bir fikri olmadığını belirtti.

“Barcelona’nın benimle ilgilendiğini ilk duyduğumda gerçekten heyecanlanıp mutlu olacağımı düşünmüştüm. Ama dürüst olmak gerekirse şu an sadece kendimi boşlukta hissediyorum. Yani herkes dışarıda benden çok daha iyi alternatifler olduğunu bilirken hangi sebeple beni seçmiş olabilirler? Belki de hocamız bir şeyi kanıtlamaya çalışıyordur. Yönetime bir mesaj vermek istemiş de olabilir. Ne olursa olsun iyi bir sebeple transfer olmadığını hissediyorum, sadece neden olduğunu çözemedim.”

Paulinho’nun bu düşüncelerinden sonra Barcelona yıldızları da tek tek onu ikna etme çabasına girdi.

Teknik direktör Ernesto Valverde “Hem Messi hem de Luis Suarez onun kulübün bir parçası olduğunu hissettirmeye çalıştı. İkisi de ona bu takımda ne kadar önemli olduğunu ve geleceğini anlattı ama o bunu kabul etmekte zorluk çekiyor. Paulinho bunun bir şaka olduğunu sanıyor. Barça kariyerini başlatmak için çok iyi bir yol olduğu söylenemez.” dedi.

Valverde ayrıca basın toplantısında Paulinho için adım adım kulübün neden onu tercih ettiğini anlatan bir Powerpoint sunumu hazırlanmasını istedi.