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Spor

Barcelona'nın yeni teknik direktörü belli oldu

Barcelona'nın yeni teknik direktörü, Athletic Bilbao'dan ayrılan Ernesto Valverde Tejedor oldu

29 Mayıs 2017 23:47

İspanya'nın dev ekiplerinden Barcelona, Luis Enrique'nin görevinden ayrılmasıyla birlikte teknik direktörlüğe Ernesto Valverde'nin getirildiğini açıkladı.

Ernesto Valverde Tejedor kimdir?

Futbulculuk kariyerien Alaves'te başlayan 53 yaşındaki çalıştırıcı, 1988-1990 yılları arasında Barcelona forması giydikten sonra 6 sezon Athletic Bilbao'da oynamıştı.

2001-02 sezonunda Athletic Bilbao'da yardımcı antrenörlük yapmaya başlayan Valverde, yine Baskonya ekibinde 2003-2005 yılları arasında teknik direktör olarak görev yaptı. Bugüne kadar sırasıyla Espanyol, Olympiakos, Villarreal, Olympiakos, Valencia'yı çalıştıran başarılı teknik direktör, 2013 yılından bu yana Athletic Bilbao'nun başında bulunuyor.

Deneyimli hoca, teknik adamlık kariyerinde Olympiakos ile 3 kez Yunanistan Ligi'nde şampiyon olup, 2 defa da Yunanistan Kupası'nı kazandı.

2015 senesinde Athletic Bilbao ile İspanya Süper Kupası'nı kaldıran Valverde, 2006-07 sezonunda ise Espanyol ile UEFA Kupası'nda final oynadı.

 

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