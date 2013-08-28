Barcelona’nın reklam filminde Messi dans öğretmeni oldu

İspanya 1. Ligi ‘La Liga’da mücadele eden Barcelona ile 3 sezonluk ve 95.5 milyon Euro değerinde sponsorluk sözleşmesi imzalayan Katar Havayolları (Qatar Airways), Katalan devi için müthiş bir reklam filmi hazırladı.

Barcelona’nın ana sponsoru olan Katar Havayolları, ilk reklamını sosyal medya ve dünyanın önde gelen televizyon kanallarında oynatmaya başladı.

Reklamda, Katalan ekibinin yıldızları, hayali ‘Barcelona Adası’nda oyunculuk hünerlerini sergiledi. Barcelona’nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi reklam filminde ‘dans öğretmeni’ olarak yer alırken, Andres Iniesta boyacı, Carles Puyol ise yardımsever bir genç olarak boy gösterdi. Filmde Gerard Pique pasaport kontrolü memuru olarak rol alırken, yeni transfer Neymar da adaya ilk kez gelen bir yolcuyu canlandırdı.

THY de sponsor olmuştu

Türk Hava Yolları, 2010'da Barcelona ile sponsorluk anlaşması yapması tüm dünyada büyük ses getirmişti. İki yıl boyunca THY sponsorluk karşılığında 3 milyon Euro ödemiş, Barcelona ise uçuşlarında THY uçaklarını kullanmıştı. THY ayrıca Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi ile de NBA'den Kobe Bryant'ın birlikte oynadığı bir reklam filmi de çekmişti.

Geçtiğimiz yıl sonunda görüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine iki taraf yaptığı açıklama ile sponsorluğu bitirme kararı almıştı.

Barcelona, THY yerine Katar Havayolları ile 5 Mart'ta tam 180 milyon Euro'luk anlaşma yapmıştı. Dört yıllık anlaşma boyunca her yıl için 45 milyon Euro alacak Katalan ekip, formasında Katar Havayolları amblemini taşıyacak.