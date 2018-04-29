Barcelona'nın merkezinde kamyonetle saldırı: 'En az 1 ölü, 20 yaralı'

İspanya'nın Barcelona kentinde beyaz bir kamyonetin sürücüsü, şehrin en kalabalık ve turistik caddelerinden biri olan La Rambla'da aracını yayaların üzerine sürdü. Son haberlere göre olay sırasında bir kişinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Polisin verdiği bilgiye göre kamyonetin sürücüsü olayın ardından yürüyerek alandan kaçtı. Güvenlik güçleri halen sürücüyü arıyor.

Reuters haber ajansı ise yerel bazı medya kuruluşlarına dayandırdığı haberinde bu olayın hemen ardından silahlı iki kişinin bir restorana girdiklerini bildirdi.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un tüm yetkililerle iletişim halinde olduğu belirtildi.

Barcelona polisi ise Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Ramblas'ta büyük bir olay gerçekleşti. Yaralılar var" dedi.

Yerel saatle 17:05 civarında meydana gelen olayın ardından bölgedeki kişilerin koşarak kaçtığı görüldü.

Ambulanslar bölgeye akın ederken, alan kordon altına alındı.

Sağlık ekiplerinin yerde yatan ve yaralananlara müdahale ettiği belirtiliyor.

Barcelona Belediyesi'ne bağlı Acil Durum Birimi ise Twitter'dan "insanların iyi olduklarını ailelerine sosyal medyadan duyurmasını, böylelikle telefon hatlarının çökmesinin önlenebileceğini" aktardı.

Barcelona'nın merkezindeki La Rambla'nın çevresindeki işyerleri ile bölgedeki metro istasyonları da kapatıldı.

Catalunya Meydanı da yaya girişine kapatılırken, Barcelonalılara kent merkezine gitmemeleri uyarısı yapıldı.

Olay yerinin etrafındaki kişilerin çevredeki mağazalara ve cafelere sığındıkları görüldü.

20 yaşındaki Marc Esparcia adlı bir görgü tanığı BBC'ye olayı şöyle anlattı:

"Herkes saklanmak için koştu. Çok sayıda insan vardı, alanda çok sayıda aile vardı. Burası Barcelona'nın en çok ziyaret edilen alanlarından biri.

"Sanırım (araç) birkaç kişiye çarptı, çok korkunçtu. Büyük bir panik vardı."