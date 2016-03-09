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Spor

Barcelona'nın mabedi Camp Nou yenileniyor

105 bin seyirci kapasiteli olacak Camp Nou'nun inşaatı 2017-18 sezonunda başlayacak ve 2021-22 sezonunda bitecek

09 Mart 2016 10:38

Milli futbolcu Arda Turan'ın da forma giydiği Barcelona Kulübü, efsanevi stadı Camp Nou'yu yenileyeceğini açıkladı.

Katalan Kulübü'nün Twitter hesabından yeni stadın görselleri yayınlandı. Yapılan açıklamaya göre, 105 bin seyirci kapasiteli olacak Camp Nou'nun inşaatı 2017-18 sezonunda başlayacak ve 2021-22 sezonunda bitecek. 

Barcelona Kulübü, 1957'de Francesc Mitjans tarafından tasarlanan Camp Nou'yu, aslına sadık kalarak yenileyecek. Yeni statta Nikken Sekkei ve Pascual i Ausio'nun projeleri kullanılacak. Proje için açılan yarışmaya 26 kişi katıldı.

Yeni stadyum projesini seçen jüride Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu ve yöneticilerin yanı sıra, Camp Nou'nun mimarı Francesc Mitjans'ın oğlu olan mimar Juan Pablo Mitjans ve Barcelona Belediyesi'nin oluşturduğu bir heyet yer aldı.

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