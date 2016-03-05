Arda Turan, attığı golle Barcelona tarihine geçti

Barcelona Kulübü'nün resmi internet sitesinde yer alan habere göre, La Liga'da Rayo Vallecano fileleri havalandıran Arda Turan, Katalan ekibinin formasıyla gol atan 43. farklı ülke futbolcusu oldu.

Avrupa, 27 farklı ülke ile Barcelona takımına en fazla skor katkısı sağlayan kıta oldu.

Barcelona'nın yayınladığı listede, Türkiye'nin yanı sıra Angola, Kamerun, Arjantin, Brezilya, Şili, Bulgaristan, İskoçya, Galler, Venezuela, İsveç, Avusturya, İngiltere, Kamerun, Fildişi Sahili, Mali, Andorra, Meksika, Kosta Rika ve Filipinler gibi ülkelerden futbolcular yer aldı.

İskoç Geordie Girvan, 1901'de kulüp adına gol kaydeden ilk yabancı oyuncu olarak dikkati çekerken, futbolcular arasında Arjantinli Lionel Messi, Brezilyalı Neymar, Şilili Alexis Sanchez, Bulgar Hristo Stoichkov, İsveçli Henrik Larsson, Avusturyalı Hansi Krankl, İngiliz Gary Lineker, Kamerunlu Samuel Eto'o, Malili Seydou Keita ve Fildişi Sahilli Yaya Toure ön plana çıktı.