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Spor

Barcelona'nın iki yıldızı Juventus'a mı gidiyor?

Daniel Alves ve Javier Mascherano'nun Juventus'la anlaştığı iddia edildi

27 Mayıs 2016 04:35

Barcelona’nın kazandığı başarılarda büyük payı olan iki yıldız futbolcu, İtalyan ekibi Juventus'la anlaştığı iddia edildi. İddiaya göre, savunmanın kilit ismi Arjantinli Javier Mascherano ve başarılı sağ bek Daniel Alves, İtalyan devine 3 yıllık imza attı.

Hürriyet’in Katalan ekibine yakınlığıyla bilinen Sport gazetesinden aktardığı habere göre, Arjantinli futbolcunun takımdaki durumunun netleşmemesi üzerine böyle bir karar aldığı belirtildi. Serbest kalma bedeli 100 milyon Euro olan oyuncuyu bırakma niyetli olmayan Barcelona, Mascherano’nun ayrılma kararı alması halinde bu transfer için en az 60 milyon Euro isteyeceği de iddialar arasında yer alıyor.

Vergi kaçırma suçundan mahkemede yargılanan ve anlaşma yoluna giden Mascherano’nun yaşadığı sıkıntılı günler nedeniyle de ayrılmak istediği de bir diğer neden olarak gösterilirken, bir diğer önemli faktörün de Neymar olduğu belirtildi.

Neymar’ın oyun stilinden hoşlanmayan Mascherano, daha önce yaptığı açıklamada Brezilyalı futbolcunun bencil bir stile sahip olmasından dolayı Şampiyonlar Ligi’nden elendiklerini belirtmişti.

Takımın başarılı sağ beki Dani Alves’in de tıpkı Mascherano gibi Juventus’la anlaştığı iddiaları Katalan basınında günün konusu oldu.

Üç yıllık anlaşmaya varan Alves’in yerini doldurma çabalarına giren Barcelona’nın Arsenal’den Bellerin, Valencia’dan Cancelo ile görüşmelere başladığı belirtildi.

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