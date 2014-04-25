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Spor

Barcelona'nın eski hocası Tito Vilanova yoğun bakımda

Barcelona'nın eski teknik direktörü Tito Vilanova'nın yoğun bakımda ve durumunun kritik olduğu açıklandı

25 Nisan 2014 13:14

Yaklaşık iki yıldır kanserle mücadele eden Barcelona'nın eski teknik direktörü Tito Vilanova, çektiği acılar sonrası Quirón Hastanesi'ne yatırıldı ve Perşembe günü ameliyat oldu. Şu anda yoğun bakımda tutulan Tito Vilanova'nın durumuyla ilgili ailesinden henüz bir açıklama gelmedi.   

Kasım 2011'de parotis bezinde bir tümör tespit edilen Vilanova, 2012 yılında Barcelona'nın başına geçti. Ancak görevi sırasında hastalığı yeniden nüks eden Vilanova, tedavi olmak için New York'a gitti. Hastalığının ilerlemesi sonucu görevine devam edemeyeceğini açıklayan Vilanova, 19 Temmuz 2013'de teknik direktörlüğü bıraktı.
 

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