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Spor

Barcelona’nın bileği bükülmüyor

Katalan ekip, ezeli rakibi Real Madrid'le arasındaki puan farkını 8'e çıkardı

22 Ekim 2017 15:58

İspanya La Liga’nın 8 haftasını namağlup geçen Barcelona, 9’uncu haftada konuk ettiği Malaga’yı 2-0 mağlup etti.

Katalan ekibin galibiyet golleri 2’nci dakikada Gerard Deulofeu’dan ve 56’ncı dakikada Lionel Messi’nin asistinde Andres Iniesta’dan geldi.

La Liga’da 9; Şampiyonlar Ligi’nde 3 maça çıkan Barcelona, ligdeki 8 maçı kazanıp 1 beraberlik alırken, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı tüm maçları kazandı.

Barcelona bu galibiyetle birlikte puanını 25’e çıkarıp liderliğini sağlamlaştırırken en yakın takipçisi Valencia 21 puanda yer aldı.

Maç eksiği olan Real Madrid ise 17 puanla 3’üncü sırada bulunuyor.

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