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Spor

Barcelonalı yıldız Neymar kabakulak oldu

Kabakulak teşhisi konan Barcelonalı futbolcu Neymar, UEFA Süper Kupası ve İspanya Süper Kupası'nda oynayamayacak

09 Ağustos 2015 20:13

Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar daha önce aşı olmasına rağmen kabakulak hastalığına yakalandı.  2 hafta boyunca futbol oynayamayacak olan 23 yaşındaki forvet oyuncusu 11 Ağustos'ta Sevilla ile oynayacakları UEFA Süper Kupası ve 14 ile 17 Ağustos'ta Athletic Bilbao ile karşılaşacakları İspanya Süper Kupası'nda takımını yalnız bırakacak.

Barcelona, Neymar ve Messi’nin yoksun olduğu ABD’deki turnuva maçlarında kötü sonuçlar almış ve spor yazarları tarafından “Bu ikili olmadan Barcelona işlemiyor” yorumlarına yol açmıştı. 

Katalan ekibi Salı günü UEFA Süper Kupa finalinde Sevilla’ya karşı oynadıktan sonra 14 Ağustos Cuma günü de İspanya Süper Kupası finalinin ilk ayağı için deplasmanda Atletico Bilbao ile karşılaşacak.
       

Arda da gidiyor 


Öte yandan Barcelona'nın bu yaz kadrosuna kattığı ve transfer yasağı nedeniyle 2016'nın ocak ayına kadar oynatamayacağı Arda Turan ve Aleix Vidal'in de UEFA Süper Kupası için Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e götürüleceği bildirildi.

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