Barcelona, hangi futbolcusunun Koronavirüs'e yakalandığını açıkladı

İspanyol devi Barcelona, Fransız yıldızı Samuel Umtiti’nin Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Takımı dün bir oyuncusunun virüse yakalandığını duyurmuştu. Umtiti Bayern Münih karşılaşmasının kadrosunda yer almamıştı.

Barcelona resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, perşembe yapılan testlerin ardından 26 yaşındaki yıldız futbolcunun testinin pozitif sonuçlandığı kaydedildi.

Durumun spor ve sağlık otoriteleriyle paylaşıldığının belirtildiği açıklamada, futbolcunun durumunun iyi olduğu ve evinde karantina altında olduğu açıklandı.