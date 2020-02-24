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Spor

Barcelonalı futbolcular Koronavirüs testine girecek

Katalan ekibi Şampiyonlar Ligi karşılaşması için İtalya'nın Napoli kentine gidecek

24 Şubat 2020 21:20

Çin'den sonra Avrupa ülkelerinde görülmeye başlayan Koronavirüs salgını futbol dünyasını etkilemeye devam ediyor. Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Napoli'ye gidecek futbolcuların maç sonrası Koronavirüs testine sokacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Napoli ile Barcelona yarın karşı karşıya gelecek. İtalya'da artan Koronavirüs vakaları nedeniyle İspanyol ekibinin futbolcuları, İspanya'ya giriş yapmadan önce teste girecek.

Serie A'da bazı maçlar ertelenmişti

Serie A'da oynanması planlanan Inter - Sampdoria, Atalanta - Sassuolo, Hellas Verona - Cagliari ve Torino - Parma maçları Koronavirüs endişesi nedeniyle ertelenmişti.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ülkede yayılan Koronavirüs nedeniyle gelecek hafta Serie A'da oynanacak maçların ertelenebileceğini açıkladı.

50 bin kişi karantina altında

İtalya'da 11 kasabada 50 bin kişi karantina altına alındı. İtalya genelinde toplam virüslü hasta sayısı 157 olurken, yedinci ölüm gerçekleşti.

Ülkedeki virüs salgını nedeniyle Venedik Karnavalı ile Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki spor etkinlikleri iptal edildi.

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