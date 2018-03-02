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Spor

Barcelona'dan 'şampiyonluk maçı' öncesi puan kaybı

Atletico Madrid, aynı haftada kazanarak puan farkını 5'e indirdi.

02 Mart 2018 13:18

LaLiga'da pazar günü Atletico Madrid ile kritik maça çıkacak olan Barcelona dev maç öncesi beklenmedik bir kayıp yaşadı.

Düşme hattından kurtulmaya çalışan Las Palmas ile 1-1 berabere kalan Barça ile takipçisi Atletico ile olan farkı 5'e indi. Barcelona, 4 Mart Pazar günü Atletico Madrid'i evinde ağırlıyor. Las Palmas maçı önce Atletico Madrid maçını şampiyonluk maçı olarak gören Katalan ekibinin bu maça puan kaybı yaşayarak çıkacak olması Atletico Madrid tarafını heyecanlandırdı. Madrid ekibi, Barcelona'yı yenmesi durumunda aradaki puan farkını 2'ye düşürecek. Kaybetmesi durumunda ise 8'e çıkacak puan farkıyla birlikte Barcelona rahat bir nefes alacak.

Maçın 21. dakikasında Messi'nin nefis frikiyle Las Palmas karşısında 1-0 öne geçen Katalan devi, 48. dakikada Jonathan Calleri'nin penaltıdan attığı gole engel olamadı ve ummadığı bir iki puan kaybıyla haftayı kapattı.

Bu skorun ardından Barça 66 puanla zirvede yer alıyor. Kümede kalma yolunda altın değerinde bir puan alan ev sahibi takım ise 20 puana çıktı.

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