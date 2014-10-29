Barcelona'dan 29 Ekim mesajı

Dünya devi Barcelona, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir kutlama mesajı yayınladı.

İspanya'nın Barcelona futbol kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla videolu kutlama mesajı yayınladı. Barcelona'nın resmi internet sitesinde yayınlanan videoda Messi, Neymar, Xavi, Iniesta, Suarez ve Pique yer aldı. Türk bayrağının dünya starları arasında dalgalandığı kutlama videosunda ‘'Türkiye Cumhuriyeti 91 yaşında ! Yürekten kutluyoruz..." denildi.

15 saniyelik videonun açıklama kısmında ise şu ifadelere yer verildi:

‘'FC Barcelona olarak, bir asra yaklaşan tarihe sahip bu köklü bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyor; 91.yılında, Türkiye Cumhuriyeti'ne nice yaşlar diliyoruz. Türkiye'den bizlere,sevgi ve desteklerini daima hissettiren tüm dostlarımıza, saygı ve sevgilerimizle..."