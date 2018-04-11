Barcelona'dan 19 yaşındaki futbolcuya 100 milyon Euro!

Barcelona, RB Leipzig'de forma giyen Dayot Upamecano için çılgın bir teklif yapmaya hazırlanıyor.



Fransa'da yayınlanan Telefoot adlı futbol programında Katalanların 19 yaşındaki genç futbolcu için tam 100 milyon Euro'yu gözden çıkardığı söylendi.



Programda stoper mevkiinde oynayan Samuel Umtiti'nin performansından memnun olmayan Barça yönetiminin Upamecano'nun transferi için kolları sıvadığı belirtildi.



Yıldız futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında Manchester United'ın olduğu da gelen haberler arasında.