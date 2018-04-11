T24 LogoT24 Logo
Spor

Barcelona'dan 19 yaşındaki futbolcuya 100 milyon Euro!

Genç futbolcuyla Manchester United da ilgileniyor

11 Nisan 2018 18:06

Barcelona, RB Leipzig'de forma giyen Dayot Upamecano için çılgın bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Fransa'da yayınlanan Telefoot adlı futbol programında Katalanların 19 yaşındaki genç futbolcu için tam 100 milyon Euro'yu gözden çıkardığı söylendi.

Programda stoper mevkiinde oynayan Samuel Umtiti'nin performansından memnun olmayan Barça yönetiminin Upamecano'nun transferi için kolları sıvadığı belirtildi.

Yıldız futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında Manchester United'ın olduğu da gelen haberler arasında.

ETİKETLER

Barcelona100 milyon EuroarmaparaKatalan deviLeipzig19 yaşındaki futbolcuDayot UpamecanotransferFransızUmtiti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24