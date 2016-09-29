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Dünya

Barcelona'da 'Sömürgeci Kristof Kolomb heykeli indirilsin' tartışması

Barcelona limanının yanında yer alan yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki bronz anıtta Kolomb denizi işaret ediyor

29 Eylül 2016 00:40

İspanya’nın Katalonya özerk bölgesinden bir grup sol görüşlü konsey üyesi, Kristof Kolomb’un kolonici mirasının şehir tarafından sahiplenilmemesi gerektiğini öne sürerek, kaşifin yüz yıldan uzun bir süredir Barcelona’da bulunan heykelinin kaldırılması gerektiğini savundu. 

Kültür Servisi’nde yer alan habere göre, yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki bronz anıt, Kolomb’u denizi işaret ederken tasvir ediyor ve 1888 yılından beri Barcelona’nın en önemli heykellerinden biri kabul ediliyor. Heykelin kaidesinde ise Kolomb’un meslektaşlarına, Kral Ferdinand ve Kraliçe Isabella’ya saygı duruşunda bulunuluyor.

Cuma günü Barcelona kent konseyine sunulan teklifte, bağımsız Katalonya’yı destekleyen sol görüşlü siyasi oluşum CUP Capgirem’den üç konsey üyesi, heykelin ve “kaidesinde yer alan ve Amerika’nın fethini yücelten tüm süslemelerin” indirilmesi için çağrı yaptı. Konsey üyelerine göre daha uygun olan ise, “Emperyalizme, baskıya ve Afrikalı Amerikalılara yönelik ırk ayrımına karşı Amerikan direnişini” gösteren bir anıt dikmek.

Kolomb anıtı, konsey üyelerinin kara listesinde yer alan tek anıt değil. Konsey üyeleri aynı zamanda, 1800’lü yıllarda yaşayan tüccar ve köle taciri, Comillas’ınMarkisi Antonio López y López’in postane binası önündeki anıtının kaldırılmasını istiyor. Konsey üyeleri bu anıt yerine, köle ticareti kurbanları için bir anıt yapılmasını öneriyor.

Bununla birlikte önerileri sadece heykellerle sınırlı da değil. Üyeler, Barcelona’daki belediye binalarından İspanya bayraklarının kaldırılmasını ve Kolomb’un Amerika’ya varış tarihi olan ve İspanya’da milli bayram olarak kutlanan 12 Ekim’in sıradan bir iş günü ilan edilmesini talep ediyorlar. Son talepleri ise, şehrin tüm faşist etkinlikleri yasaklaması.

Geçtiğimiz yıl Barcelona belediye başkanı Ada Colau, ülkenin “bir soykırımı” 800 bin avroluk (yaklaşık 2.700.000 lira) bir geçit töreniyle kutlamaması gerektiğini ifade etti. Kuzeydeki Cádiz kentinin sol görüşlü Podemos partisinden gelen belediye başkanı José María González ise sosyal medya hesabından şu cümleyi paylaştı: “Biz Amerika’yı hiçbir zaman keşfetmedik; bir kıtayı ve kültürünü Tanrı’nın adını vererek katlettik ve baskıladık.”
 

'Şeytan' olarak tanımladılar


Geçtiğimiz yıl  12 Ekim’de, Amerikalı Cut sitesi, Amerikan yerlilerine Kristof Kolomb denildiğinde ne düşündüklerini sorduğunda pek çoğunun ilk cevabı “şeytan” olmuştu. 

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