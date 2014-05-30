Barcelona'da polis eylemcilere 'ses TOMA'sı' ile müdahale etti

Barcelona'da sol görüşlü gençlik grupları tarafından 17 yıldır 'işgal evi olarak kullanılan' Can Vies adlı sosyal merkez binasının polis tarafından boşaltılmasının ardından çıkan olaylar üçüncü gününe girdi.

Radikal’de yer alan habere göre, İspanya’nın Barcelona kentinin Sants bölgesinde, yerel ulaştırma idaresine ait kullanılmayan bir binayı 17 yıldır işgal eden radikal sol görüşlü örgüt üyelerinin, polis tarafından tahliye edilmesi protestolara neden oldu. Barcelona Belediyesi ise taraflar arasında olası bir müzakere için şiddetin bitmesini şart koştu.

Kendilerine ‘Okupa’ adı veren grupla Katalan polisi arasında çatışmalar önceki gün başladı. Göstericiler binayı yıkmak için gönderilen işmakinesini ateşe verdi. Diğer bölgelerden gelerek Okupa’ya destek veren ve sayıları yaklaşık 500’ü bulan çoğu maskeli kişiler, banka ofislerinin camlarını kırıp çöp bidonlarını ateşe verirken, polise taşlar ve molotofkokteyli attı. Göstericilerin ayrıca basını da hedef aldığı, Katalan televizyonuna ait canlı yayın aracını ateşe verdiği bildirildi.

Polisin ilk 2 güne nazaran daha sert müdahale ettiği olaylar sonrası 28 kişi gözaltına alındı. Olayların verdiği maddi zararının 100 bin avroyu geçtiği belirtildi.

Bu arada olaylar Katalunya’daki diğer şehirlere de sıçradı. LLeida, Tarragona, Girona, Sabadell, Badalona Tarrassa gibi Katalan şehirlerinde de ‘Can Vies’e destek için gösteriler organize edildiği ve çıkan küçük çaplı olaylarda gözaltına alınanların olduğu kaydedildi.

Ses TOMA’ları ve viskoelastik mermiler

Öte yandan İspanya'da polisin plastik mermi kullanmasının yasaklanması ardından resmi açıklamada belirtildiği gibi, Katalunya bölgesinde polis ilk defa ‘rahatsız edici ses çıkaran TOMA’lar ve viskoelastik mermileri 'görücüye çıkardı.' Olay yerine getirilen ‘ses TOMA’larının çıkardığı rahatsız edici gürültünün, eylemciler üzerinde etkili olduğu belirtildi.

Plastik mermi yasaklandı

İspanyol parlamentosu, mayıs ayı başında, polisin kullandığı plastik mermilerin insan hayatını tehdit ettiği gerekçesiyle ülke genelinde bu mermilerin kullanımına yasak getirmişti. Polisin daha yumuşak olan ve insan hayatını tehlikeye sokmayan viskoelastik mermiler kullanacağı açıklanmıştı. İlk olarak Katalunya ve Bask bölgesinde ‘görücüye çıkacağı’ duyurulan viskoelastik mermilerle denemeler yapan polisin başarılı olduğu ve halktan da olumlu yorumlar aldığı ileri sürülmüştü.

Gözünü kaybeden 7 kurbandan kampanya

Nisan sonunda da Barcelona’da gerçekleşen protestolarda gözünü kaybeden 7 kişi bir araya gelerek bir video kampanyası başlatmıştı. Kampanyaya katılanlar arasında Kasım 2012 genel grevi sırasında vurulan 42 yaşındaki Ester Quintana, İspanya’nın final oynadığı 2010 Dünya Kupası kutlamaları sırasında polisin 30 metreden attığı plastik mermiyle gözünü kaybeden 25 yaşındaki Nicola Tanno ile 2009 Şampiyonlar Ligi maçında Barcelona’nın Manchester United’ı yenmesinin ardından düzenlenen kutlamalarda vurulan 3 kişi vardı. Barcelona’da Nisan 2012’de çıkan olaylarda da, polisin kullandığı plastik bir mermi, 28 yaşındaki İnigo Cabacas adlı kadının yüzüne isabet etmişti. Cabacas, bu sebeple bir gözünü kaybetmişti.