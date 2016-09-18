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Dünya
Deutsche Welle

Barcelona'da patlama; en az 1 ölü 14 yaralı

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor

18 Eylül 2016 17:22

Barcelona'ya 25 kilometre mesafedeki Premia de Mar'da yedi katlı bir binada meydana gelen patlamada en az 1 kişinin öldüğü 14 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İspanyol El Periodico gazetesinin duyurduğu habere göre Maresme bölgesinde bir apartman katında meydana gelen patlamada yaralanlardan üçünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Patlamanın nedeni henüz belli olmamakla birlikte la Vanguardia gazetesi patlamanın apartmandaki gaz tesisatından gelmiş olabileceğini duyurdu.

Gazete haberlerinde ağır hasarın meydana geldiği patlamanın olduğu yere 15 itfaiye aracı ile çok sayıda ambulansın sevkedildiği duyuruldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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