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Spor

Barcelona'da Hleb sakatlandı

14 Eylül 2008 03:00


Barcelona'da Racing Santander maçında sol ayak bileğini burkan Hleb'in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'nın Belaruslu orta saha oyuncusu Alexander Hleb, sol ayağından sakatlanması nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.



Barcelona'nın, Racing Santander ile 1-1 beraberlikle biten maçında, sol ayak bileğini burkan Hleb'in, 1 aya yakın yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi.



Belaruslu eski Arsenal oyuncusunun, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lisbon ve Shakhtar Donetsk karşılaşmalarının yanı sıra, 4 lig maçında da forma giyemeyeceği açıklandı.

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