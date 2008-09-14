Barcelona'da Hleb sakatlandı



Barcelona'da Racing Santander maçında sol ayak bileğini burkan Hleb'in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.



İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'nın Belaruslu orta saha oyuncusu Alexander Hleb, sol ayağından sakatlanması nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.







Barcelona'nın, Racing Santander ile 1-1 beraberlikle biten maçında, sol ayak bileğini burkan Hleb'in, 1 aya yakın yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi.







Belaruslu eski Arsenal oyuncusunun, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lisbon ve Shakhtar Donetsk karşılaşmalarının yanı sıra, 4 lig maçında da forma giyemeyeceği açıklandı.

