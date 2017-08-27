Barcelona'da binlerce kişi teröre karşı 'Korkmuyorum' diyerek sokağa çıktı

İspanya'da 17 Ağustos'ta 5 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısına tepki için binlerce kişi "Korkmuyorum" diyerek sokağa çıktı.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde 17 Ağustos'ta meydana gelen ve 15 kişinin ölümüne, 120'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan iki terör saldırısına tepki için Barcelona'nın Gracia Caddesi'nde toplanan binlerce kişi, Katalanca "No tinc por" (Korkmuyorum) yazılı pankartın arkasında yürüdü.

Barcelona'daki terör saldırılarının bir gün sonrasında Katalonya Meydanı'nda yapılan saygı duruşunda halkın kendiliğinden başlattığı "Korkmuyorum" şeklindeki bağırışı, bugünkü gösterinin sloganı oldu.

Yürüyüş kortejinin başını, Barcelona'daki güvenlik, sağlık, itfaiye ile aralarında Müslüman derneklerin de olduğu bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri çekti.

'En iyi cevap barış', 'İslam barıştır' dövizleri taşındı

Katılımcılara 70 bin gülün dağıtıldığı gösteride, "Korkmuyorum", "En iyi cevap barış", "İslamofobiye hayır", "İslam barıştır" yazılı dövizler taşındı.

İspanya'da yaşayan çok sayıda Müslüman da gösteriye katılıp, "Müslümanım terörist değil", "İslam barış dinidir" yazılı dövizler taşıyarak teröre karşı tepkilerini ifade etti.

Katılımın çok yüksek olduğu gösteride, İspanya Kralı 6. Felipe, Başbakan Mariano Rajoy, Meclis ve Senato başkanları, bakanlar, Katalonya özerk yönetimi hükümeti üyeleri ve İspanya'daki diğer özerk yönetimlerin başkanları, tüm siyasi partilerin liderleri, eski İspanya Başbakanları, bazı Belediye Başkanları, diplomatlar ve sanatçılar da hazır bulundu.

Kral Felipe ve Başbakan Rajoy, Müslüman bir kadınla yürüdü

Kral 6. Felipe, İspanya tarihinde halkla birlikte gösteriye katılan ilk Kral olurken, yürüyüşünü, Başbakan Rajoy ve Barcelona'da yaşayan Müslüman bir kadınla yaptı.

Bu arada ayrılıkçı bir grup Katalan gösteri boyunca İspanya Kralı ve İspanya hükümetine tepki gösterdi. İspanya Kralı ve hükümet üyelerini ıslıklayan bir grup ayrılıkçı Katalan, "Dışarı", "İstifa" diye bağırdı.

Suudi Arabistan Kralı'nın fotoğrafıyla, 'Silah satmayın' mesajı

Kortej içinde, İspanya Kralı ve Suudi Arabistan Kralı'nın birlikte fotoğraflarının yer aldığı, "6. Felipe ve İspanyol hükümeti silah ticaretinin bir parçası" ve "Mariano barış istiyoruz, silah satmayın" yazılı büyük pankartlar dikkati çekti.

Katalonya Meydanı'nda son bulan gösterinin manifestosunu ise Ibn Battuta Vakfı'nın sözcüsü olan Miriam Hatibi ve Rosa Maria Sarda okudu.

“Korkmuyoruz çünkü sevgi nefretin önüne geçecektir”

Dünyanın neresinde olursa olsun tüm terör saldırılarının kınandığı manifestoda "Korkmuyoruz çünkü biliyoruz ki sevgi nefretin önüne geçecektir. Korkmuyoruz çünkü birlikte yaşayan tüm vatandaşların ortaya koyduğu tavır dayanışma içinde olan bir toplum olduğumuzu gösterdi. Bizi bölmeyi başaramayacaklar çünkü yalnız değiliz. Barcelona'da, Berlin'de, Bağdat'ta, Kabil'de ya da dünyanın neresinde olursa olsun birlikte yaşamayı savunan ve şiddete karşı çıkan milyonlarız." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Katalonya meydanına asılan afişte aralarında Türkçe'nin de olduğu 17 farklı dilde "Korkmuyorum" diye yazıldı. Barcelona Belediyesi tarafından verilen bilgilerde de gösteri için 83 ülkeden 190 medya kuruluşunun akredite edildiği açıklandı.

Barcelona'nın La Rambla caddesinde bir minibüsün yaya yoluna girmesiyle meydana gelen terör saldırısında ölenlerin ve yaralananların 35 farklı ulustan oldukları duyurulmuştu. Yaralılar arasında Emre Eroğlu adında bir de Türk vatandaşı bulunuyordu.