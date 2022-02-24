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Spor

Barcelona, Zenit maçı için Rusya'ya gitmiyor

24 Şubat 2022 18:59

İspanya'nın Barcelona Kulübü, THY Avrupa Ligi'nde 25 Şubat Cuma günü Rusya'nın Zenit takımı ile deplasmanda oynayacakları maça, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi dolayısıyla gitmeyeceğini açıkladı.

Barcelona yaptığı yazılı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerle ilgili gelen haberlerden dolayı basketbol takımının Saint Petersburg'a seyahat etmeyeceğini duyurdu.

THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'nın 25 Şubat'ta Zenit, 27 Şubat'ta da CSKA Moskova ile maçı bulunuyor.

Barcelona'da, Türk basketbolcu Sertaç Şanlı da forma giyiyor.

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