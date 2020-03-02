Barcelona'yı mağlup eden Real Madrid, liderlik koltuğunu rakibinden devraldı

La Liga'nın 26. haftasında oynanan dev maçta Barcelona'yı 2-0'lık skorla geçen Real Madrid, liderlik koltuğunu rakibinden devraldı.

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid ile Barcelona, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi.

Mateu Lahoz'un yönettiği El Clasico'da ev sahibi Real Madrid sahaya Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Valverde, Isco, Kroos, Vinicius Jr ve Benzema ilk 11'i ile çıktı.

Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien ise tercihini Ter Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Alba, Vidal, Arthur, Busquets, De Jong, Griezmann ve Messi'den yana kullandı.

71'inci dakikada Vinicius Jr.'ın, 90+2'de ise Mariano'nun attığı golle Real Madrid, 2 puan önündeki Barcelona'yı geride bırakarak 1 puan farkla liderliğe yükseldi.

Barcelona'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, 7 maç aradan sonra El Clasico'da galibiyeti elde etti.