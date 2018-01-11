Barcelona, Yerry Mina ile anlaştı

Mascherano ile yollarını ayıran Barcelona defans hattını Palmerias’tan transfer ettiği Kolombiyalı defans oyuncusu Yerry Mina ile doldurdu.

Barcelona’dan yapılan açıklamada, Mina'nın transferi için Palmeiras ile 11. 8 milyon Euro karşılığında anlaşıldığı duyuruldu.

Katalan ekibi ile 5.5 yıllık sözleşme imzalayan 23 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedelinin ise 100 milyon Euro olduğu vurgulandı.

30 Haziran 2023'e kadar geçerli olacak sözleşmeyi imzalayan Mina, Barcelona'nın ara transfer döneminde Coutinho'dan sonra kadrosuna kattığı ikinci isim oldu.