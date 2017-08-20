T24 LogoT24 Logo
Dünya

Barcelona yeniden alarmda: 120 adet gaz bombası kapsülü bulundu

Terör hücresinin etkisiz hale getirildiği belirtildi

20 Ağustos 2017 18:23

Katalonya polisi, La Rambla Caddesi’nde düzenlenen araçlı saldırının ardından, Barcelona’da bir saldırı daha düzenlemek için kullanılması planlanan 120 adet gaz bombası kapsülü bulduklarını açıkladı.

Sputnik'in aktardığına göre, Katalonya emniyetinden bir sözcü, Barcelona’daki La Rambla Caddesi ve sahil kasabası Cambrils’te düzenlenen ve 14 kişinin ölümüne neden olan araçlı terör saldırılarının ardından, zanlıların üçüncü bir saldırının hazırlığını yaptığına işaret eden 120 gaz bombası kapsülü bulduklarını söyledi.

Emniyet güçleri saldırıları gerçekleştiren terör hücresinin "etkisiz" hale getirildiğini açıkladı.

Emniyet sözcüsü ayrıca, La Ramble Caddesi’nde düzenlenen saldırıda araçta sadece bir kişinin olduğuna inandıklarını fakat bu kişinin kimliğini doğrulayamadıklarını ve Fransa'ya kaçmış olabileceğini kaydetti.

ETİKETLER

BarcelonasaldırıKatalonya

İlgili Haberler

Barcelona saldırganları bombasız kalınca, araçla saldırmışlar!

Aracı kullandığı belirtilen Fas asıllı 18 yaşındaki Moussa Oukabir aranıyor

Barcelona'da sol görüşlü gruplar, İslam karşıtı gösteriye izin vermedi

Falange partisinin üyelerinin çağrısıyla caddede toplanan 20 kişilik gruba, sol görüşlü Katalan örgütlerin temsilcileri ve vatandaşlar tepki gösterdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24