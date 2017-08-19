Barcelona saldırganları bombasız kalınca, araçla saldırmışlar!

İspanya’nın Katalonya özerk bölgesini sarsan Barcelona ve Cambrils kentlerindeki saldırıların bir başka Katalonya kenti Alcanar’da hazırlandığı ortaya çıktı. Çarşamba Alcanar’da gaz kaçağından meydana geldiği sanılan patlamanın bomba hazırlığı sırasında olduğu belirlendi. 8 ile 12 kişilik bir IŞİD hücresine mensup olduğu tahmin edilen teröristler, bombasız kalınca saldırıları araçlarla yaptı. Barcelona’da saldırı aracını kullandığı belirtilen Fas asıllı İspanya’da yaşayan 18 yaşındaki Moussa Oukabir aranıyor.

Önceki akşam Barcelona’da düzenlenen saldırıdan yaklaşık 8 saat sonra bir terör saldırısı daha yaşandı. Bu kez Barcelona’nın 130 kilometre kuzeyindeki tatil beldesi Cambrils kana bulandı. Saldırganlar, lüks bir araçla yayaları ezdi. Olayda biri polis 6 kişi yaralandı bir kişi de öldü. Barcelona’daki saldırıyla birlikte toplam can kaybı 14’e, yaralı sayısı 130’a çıktı. Polis yetkilileri, Barcelona’daki saldırıyla Cambrils’deki eylemin bağlantılı olduğunu bildirdi. İki saldırının 8 ile 12 kişiden oluştuğu tahmin edilen bir hücre tarafından yapıldığı görüşü hâkim.

Bıçak ve baltalarla saldırdılar

Cambrils’deki saldırıda sahil yolundaki insanları hedef alan teröristlerin aracı devrilerek ters döndü. Bunun üzerine saldırganlar, otomobilden çıkıp bıçaklar ve baltalarla çevredekilere saldırmaya başladı. 5 saldırgandan dördü kısa süre içinde polis tarafından vurularak öldürülürken, beşinci saldırgan birkaç yüz metre koştuktan sonra vurulabildi. Teröristlerin üzerinde intihar bombası olduğu sanılması paniği artırdı. Ancak söz konusu intihar bombası yeleklerinin sahte olduğu anlaşıldı. Buna rağmen polis, yelekleri imha etti.

"Daha büyük saldırı planlıyorlardı"

Saldırının, Katalonya’nın güneyindeki Alcanar’daki patlamayla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı söz konusu patlamanın nedeni gaz kaçağı olarak açıklanmıştı. Polisler Barcelona ve Cambrils’deki saldırılar sonrası araştırmalarını derinleştirince söz konusu patlamanın bomba hazırlığından olduğunu tespit etti. Katalonya polis yetkilisi Josep Lluis Trapero, “Daha büyük bir saldırı planlıyorlardı, ancak Alcanar’daki patlama sonucu gerekli malzemelerini kaybettiler” açıklamasını yaptı.

Baş şüpheli Moussa

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin eyleme ne derece dahil olup olmadığı bilinmiyor. Gözaltındakilerden biri minibüsle Barcelona’daki saldırıyı yapan Fas kökenli Moussa Oukabir’in ağabeyi Driss Oukabir (28). Barcelona’daki saldırıda kullanılan minibüs Driss Oukabir’in kimliğiyle kiralanmış. Gözaltına alınan Driss, kimliğinin kardeşi Moussa Oukabir tarafından çalınmış olabileceğini söylüyor. Şimdi Moussa’nın Cambrils’deki saldırıda öldürülen teröristler arasında olup olmadığı araştırılıyor. Fas asıllı Moussa Oukabir’in 18 yaşında. İspanyol medyası, şüphelinin Kiwi adlı sosyal medya sitesinde Müslüman olmayanlara tehditler savuran mesajlarını yayınladı.

Londra, Paris, Barcelona: Üçünden de kurtuldu

Aylar önce Avrupa turuna çıkan 26 yaşındaki Avustralyalı Julia Monaco adlı kadın, DEAŞ’ın üstlendiği Londra, Paris ve Barcelona saldırılarının tümünde bu kentlerdeydi. Julia Monaco, önceki gün Barcelona’da bir aracın ünlü La Rambla Caddesi’nde yayaların üzerine sürüldüğü sırada bir arkadaşıyla beraber yakındaki bir alışveriş merkezindeydi. Monaco, haziran ayında Londra’daki turistik Borough Market ve London Bridge bölgelerinde düzenlenen bıçaklı saldırılar sırasında arkadaşlarıyla birlikte bölgedeydi ve o gece bir süre metroda mahsur kalmıştı.