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Spor

Barcelona ve Real Madrid, Lincoln Correa için devrede

İSTANBUL / DHA İspanya Ligi ekipleri Barcelona ve Real Madrid, Brezilyalı genç yetenek Lincoln Correa'yı transfer edebilmek için yarışa girdi

19 Ekim 2017 00:11

İSTANBUL / DHA

İspanya Ligi ekipleri Barcelona ve Real Madrid, Brezilyalı genç yetenek Lincoln Correa\'yı transfer edebilmek için yarışa girdi.
Brezilya formasıyla FIFA U17 Dünya Kupası\'nda etkileyici bir performans sergileyen Correa, Barcelona ve Real Madrid\'in dikkatini çekti. İki kulüp de genç oyuncuyu renklerine bağlamak için girişimlere başladı. 
SÖZLEŞMESİ 2019\'DA BİTİYOR
Brezilya\'nın Flamengo takımında forma giyen 16 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2019 Temmuz\'da sona erecek. 
Flamengo ile Vinicius Junior transferinde yakın ilişkiler kuran Real Madrid\'in Lincoln Correa transferinde Barça\'dan daha avantajlı olduğu belirtildi. 
Brezilya alt yaş gruplarında 21 maça çıkan Correa, 18 gole imza attı. 

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