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Spor

Barcelona ve M. United yarı finalde

İlk maçta Chelsea'yi 1-0 yenen Manchester United, rövanşta da rakibini 2-1 mağlup etti. Barcelona, 5-0'ın rövanışnda Shakhtar Donetsk'i deplasmanda da tek golle geçti.

13 Nisan 2011 03:00

T24 - İlk maçta Chelsea'yi 1-0 yenen Manchester United, rövanşta da rakibini 2-1 mağlup etti. Barcelona, 5-0'ın rövanışnda Shakhtar Donetsk'i deplasmanda da tek golle geçti.

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Manchester United, Chelsea'yi 2-1 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Barcelona ise Shakhtar Donetsk'i tek golle geçerek bir üts tura çıktı. Şampiyonada yarın Schalke 04 - Inter ve Tottenham - Real Madrid maçları oynanacak.


Manchester United - Chelsea: 2-1

Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler Barca ile Manchester United oldu

Stamford Bridge’te Chelsea’yi 1-0 yenerek 2. maç öncesi önemli bir avantaj yakalayan Manchester United karşısında ilk yarıda oyuna hakim görünen Chelsea oldu

Manchester United, 1 - 0 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Chelsea karşısında 43. dakikada Hernandez ile öne geçti. Chelsea ise Drogba ile 77. dakikada beraberlik golünü buldu. Aynı dakikada M. United, Ji Sung Park ile 2 - 1 öne geçti ve maç bu skorla bitti.

Bu arada Chelsea'de Ramires 70. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.


Shakhtar Donetsk - Barcelona: 0-1

Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler Barca ile Manchester United oldu

İlk karşılaşmada sahasında Shakhtar Donetsk'i 5 - 1 mağlup eden Barcelona da, deplasmandaki rövanş maçından da 1 - 0 üstün ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Barcelona'nın tek golünü 42. dakikada Arjantinli yıldız Messi kaydetti.

Mücadeleden 1-0 galip ayrılan Barcelona, böylece adını resmen yarı finale yazdırmış oldu. Barca’nın rakibi Tottenham-Real Madrid maçının ardından kesinlik kazanacak ama ilk maçta 4-0 gülen Real büyük ihtimalle Guardiola’nın takımına rakip olacak.


Şampiyonlar Ligi'nde bu gece  oynanacak maçlar şöyle:

Tottenham (0) - (4) Real Madrid

Schalke 04 (5) - (2) Inter

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