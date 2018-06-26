Barcelona, turist değil mülteci istiyor

Avrupa'nın en çok turist çeken şehirleri arasında yer alan İspanya'nın Barcelona kenti son yıllarda Avrupa'da yaşanan mülteci akınından dolayı şikayetçi değil. Hatta durum tam tersi. Katalanlar yaşadıkları şehirlere daha fazla mülteci alınmasını istiyor.

Euronews'ta yer alan habere göre, Avrupa'da mültecileri kabul etmek istemeyen devlet ve hükümetlerin aksine geçen sene şehirde 150 bini aşkın vatandaş, İspanya hükümetinin ülkeye daha fazla mülteciyi kabul etmesi için gösteri düzenledi. Şehrin birçok yerinde 'Turistler eve dönün, mülteciler hoşgeldiniz' tarzı sloganlar dikkat çekti.

Afrikalı mültecilere İspanyollar kucak açtı

Geçtiğimiz haftalarda Malta ve İtalya'nın kabul etmediği, Fransa ile İtalya arasında siyasi krize neden olan 629 mülteciye İspanya'nın yeni sosyalist hükümeti sahip çıkmıştı. Mültecileri taşıyan Aquarius adlı gemi krizden birkaç gün sonra Valencia Limanı'na yanaştı. Libya açıklarında kurtarılan çoğunluğu Afrika kökenli göçmenlere kapılarını ilk açan kişi Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau oldu.

Peki Barcelonalılar mültecileri, şehre her yıl yaklaşık 30 milyar Euro para bırakan turistlere tercih mi ediyor? Bu sorunun cevabına artık 'evet' diyenler çoğunlukta...

Çünkü şehrin, hatta Katalan halkının büyük bir çoğunluğu son 10-15 yılda sayıları katlanarak artan turistleri bir tehdit olarak görüyor. Barcelona halkı turistlerin şehrin kimliğine, karakteristik yapısına artık zarar verdiğini düşünüyor.

2000'li yılların başında Barcelona şehir nüfusunun sadece yüzde 2'si göçmen ya da mültecilerden oluşuyordu. Beş sene sonra bu rakam 266 bine, oran olarak yüzde 15'e yükseldi. 2018 yılında gelindiğinde 1.6 milyon nüfuslu şehrin yüzde 18'i yabancılardan oluşuyor.

Göç ve Uyumdan Sorumlu Komisyon Üyesi Lola Lopez gerçek oranın yüzde 30'ları bulduğunu söylüyor. 90'lı yıllarda şehre 1.7 milyon turist gelirken, geçen sene bu rakam 32 milyona çıktı. Yani şehrin nüfusunun neredeyse 20 katı.

Yabancı nüfusa karşı tepki yok

Ancak Barcelona'da artan yabancı nüfusu Avrupa'nın diğer şehirlerinde olduğu gibi tepkilere yol açmadı. Ayrıca göçmen artışı hiçbir seçimde propaganda unsuru olarak kullanılmadı.

Avrupa'da Venedik, Roma, Amsterdam, Floransa, Berlin, Lizbon, Mallorca gibi şehirlerde turist karşıtı gösteriler düzenlendi ve bu bölgelerde özellikle yaz aylarında gerçekleşen turist akını için önlem alındı. Katalonya'nın başkentine gelen turistlerin şehir merkezinde kiraları artırdığı yadsınamaz bir gerçek. Bazı şehir sakinleri kalabalıktan kaçmak için merkezden uzak mahallelere taşındı. Barcelona'da ise bu durum protesto yerine şehirde bazı sloganlarla barışçıl bir şekilde eleştiriliyor.

Şehrin en turistik mahallelerinden Ciutat Vella'nın Belediye Meclisi üyesi Natalia Martinez bu durumu şöyle açıklıyor "Biz, şehre göçü olumlu bir olgu olarak görüyoruz. Çünkü yeni gelenler iyi entegre oluyor. Bizden bir şeyler götürmekten daha çok bize yeni değerler katıyor."

Okullarda helal yemek zorunluluğu

Barcelona'da yabancıların şehre uyum sorunu yok. Ancak en büyük problemlerden biri Katalanca eğitim veren okulların müfredatı. Göçmen çocukların çoğu Katalanca bilmiyor. Öğrencilerinin yarısından çoğu yabancı olan bir ilkokulun öğretmeni olan Magda Marti dilin yanı sıra bazen yemeklerin bile sorun olabildiğini söylüyor.

Barcelona Şehir Konseyi, okullarda tek bir aile bile helal yemek talep ederse, menüde helal yemek bulundurma zorunluluğu getiriyor. Bu konu Avrupa'nın diğer birçok şehrinde tabu olarak görünüyor ve Müslüman ailelerin talebi kabul edilmiyor.