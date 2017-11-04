Barcelona Teknik Direktörü Valverde'den Arda Turan açıklaması

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, bu sezon hiç forma şansı bulamayan milli futbolcu Arda Turan'ın iyileştiği zaman kadroda iyi bir alternatif olabileceğini ve forma şansı bulabileceğini söyledi.

Arda'nın çok deneyimli ve yetenekli bir oyuncu olduğunu kaydeden Valverde, 30 yaşındaki futbolcunun takıma girmek için çaba göstermesini istediğini belirtti.

beIN SPORTS'ta yer alan habere göre Barcelona teknik direktörü Ernesto Valverde, milli futbolcu Arda Turan'ın takımdaki geleceğini değerlendirdi.

Valverde sakatlığı bulunan Arda'ya iyileştiğinde forma şansı verebileceğini söyledi.

Milli futbolcu Arda Turan bu sezon Barcelona formasını hiç giymedi.

Teknik direktör Ernesto Valverde'ye son basın toplantısında devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşulan Arda'nın geleceği soruldu. Valverde, milli oyuncudan takıma girmek için çaba göstermesini istedi.

"Sağlıklı olduğu zaman iyi bir alternatif olabilir"

Arda'ya kapıları kapamadığını vurgulayan başarılı teknik adam; "Umarım Arda motivedir ve durumunu düzeltmeyi düşünüyordur. O çok deneyimli ve yetenekli bir oyuncu. Ancak şu anda sakatlığı bulunuyor. Bu nedenle işin sportif boyutunu gözden geçirmeden önce sakatlığının geçmesini beklemek zorundayız. Sağlıklı olduğu zaman iyi bir alternatif olabilir" diye konuştu.

