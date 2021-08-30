Barcelona teknik direktörü Koeman: Diğer kulüplerle rekabet edememek sinir bozucu 

Finansal şartlardan dolayı transfer dönemini hareketli geçiremeyen Katalan devi Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman bu konuya vurgu yaptı ve kulübünün arkasında durdu.

Transfer döneminde şu ana kadar büyük kulüpler önemli hamlelere imza attı. Manchester City, Jack Grealish için 100 milyon sterlin harcarken Paris Saint-Germain ise Lionel Messi, Sergio Ramos başta olmak üzere önemli yıldızlarla kadrosunu güçlendirdi. Raphael Varane ve Jadon Sancho hamlelerinden sonra Cristiano Ronaldo'nun da Manchester United'a katılması Kırmızı Şeytanlar'a daha rekabetçi bir kadro hazırladı. Chelsea, Romelu Lukaku ile forvet sorununu ortadan kaldırdı.

Tüm bu transferler yapılırken Barcelona kan kaybetti ancak Ronald Koeman, kulübün içinde bulunduğu durumu anlayışla karşılamak gerektiğini düşünüyor.

Koeman, "Taraftarları bir noktada anlayabiliyorum. Kulüp için en iyisini isteyenler adına sinir bozucu, biliyorum. Ancak gerçekçi olmalıyız, Şu anda diğer kulüplerle ekonomik olarak rekabet edemeyiz. Bu kulüpte daha önce talep edilenleri şu anda isteyemeyiz. Kulübün içinde bulunduğu durumu anlamalıyız" dedi.

Barcelona bu transfer döneminde Sergio Agüero, Memphis Depay ve Eric Garcia'yı kadrosuna katarken üç oyuncu için de bonservis ödemedi. Betis'ten Emerson Royal'i renklerine bağlayan kulüp bu transfer içinse 9 milyon euro ödedi.