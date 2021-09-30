Barcelona teknik direktörlüğü için Andrea Pirlo ile sürpriz görüşme

Barcelona'da Ronald Koeman'ın geleceği tartışılırken İspanyol basınına göre Joan Laporta sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

Barcelona'da üst üste gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Ronald Koeman'ın koltuğu sallanıyor.

Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya 3-0 mağlup olan Barcelona 50 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi ve Şampiyonlar Ligi'ne ikide sıfır ile başladı. Kötü sonuçların ardından İspanyol basınında Ronald Koeman'ın geleceği tartışılırken sürpriz bir iddia geldi.

AS gazetesinde yer alan habere göre, Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın Koeman'ın yerine düşündüğü teknik direktörler arasında Andrea Pirlo da yer alıyor. İddiaya göre Laporta, İtalyan teknik adamla görüşüyor.

Andrea Pirlo sürpriz bir şekilde Juventus'un teknik direktörlüğüne getirilmiş ancak alınan kötü sonuçların ardından görevine son verilmişti. Genç teknik adam Juventus'tan ayrıldıktan sonra herhangi bir takıma imza atmadı.

Öte yandan Barcelona efsanesi Xavi Hernandez ve Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran Roberto Martinez de Katalan devinin gündeminde yer almayı sürdürüyor.