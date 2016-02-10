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Spor

Barcelona stadyum açılış maçı için 2 milyon Euro talep etti

Trabzonspor'un Akyazı Stadı'nın açılışı için diğer seçenek, Arap takımları

10 Şubat 2016 22:49

Trabzonspor Kulübü Mali Koordinatörü ve TS Club Sorumlusu Emre Aksoy, Akyazı Stadı'nın açılışına ilişkin yaptığı açıklamada açılış maçı için teklif götürdükleri Barcelona'nın, bordo-mavililerden 2 milyon Euro talep ettiğini söyledi. 

Radikal'in haberine göre; Emre Aksoy, Başkan Muharrem Usta'nın açılış için milli futbolcumuz Arda Turan'ın da formasını giydiği Barcelona'yı getirtmek istediğini açıklayarak, "Barcelona ile açılış yapmak için dahi kulübün para vermesi gerekiyor. Bizden 2 milyon Euro talep ettiler" ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın talebini değerlendirdiklerini vurgulayan Trabzonspor yöneticisi, "Büyük takım olunca gösteri maçından dahi para kazanabiliyorsunuz. Değerlendiriyoruz. Hep beraber göreceğiz" dedi.

Aksoy ayrıca, Akyazı Stadyumu'nda bir Arap takımıyla da gösteri maçı yapmayı planladıklarını, bu şekilde Arapların Trabzon'a daha çok ilgi duymalarını sağlayacaklarını söyledi.

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