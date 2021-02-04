Barcelona son 3 dakikasına 2-0 geride girdiği maçı 5-3 kazandı

Barcelona İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında, Granada ile karşılaştı. Barça, son 3 dakikasına 2-0 geride girdiği maçı 3-5 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

Granada, zorlu rakibi karşısında Kenedy'nin 33. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Golden önce Barcelona savunmasının kritik bölgede pas hatası yapması golü getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının hemen başında ise Fenerbahçe'nin eski forvetlerinden Roberto Soldado sahneye çıktı. Uzun pasta savunmanın arkasına çok iyi koşu yapan 35'lik yıldız kaleciyle karşı karşıya hata yapmadı ve topu ağlara gönderdi.

2-0 geriye düştükten sonra birçok pozisyondan yararlanamayan Katalan ekibi ise son dakikalarda açıldı. 87'de Griezmann farkı 1'e indirirken 90'da Jordi Alba maça beraberliği getirdi. Barça son 5 dakikasına iki farklı geride girdiği mücadeleyi 2-2'lik beraberlikle uzatmalara taşımayı başardı.

100. dakikada sol kanattan Jordi Alba'nın ortasına çok güzel kafa vuruşu yapan Antoine Griezman kendisinin 2. takımının da 3. golünü atarak Barça'yı maçta ilk kez öne geçirdi.

Granada ise pes etmedi ve bu golden 3 dakika sonra 103'te Fede Vico'nun penaltıdan attığı golle yeniden beraberliği yakaladı.

Maçtaki gol yağmuru bu golden sonra da devam etti. 108'de genç orta saha Frenkie de Jong Barça'yı yeniden öne geçirdi.

113'te Jordi Alba Katalanlar adına farkı 2'ye çıkardı ve Barça adını yarı finale yazdırdı.