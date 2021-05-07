Barcelona Sergio Agüero transferini bitiriyor

İspanyol devi Barcelona, Sergio Agüero'yu kadrosuna katmak için oyuncunun temsilcileriyle resmi görüşmelere başladı.

Sky Sports'un haberine göre Barcelona, bu sezonun sonunda Manchester City'den ayrılacak olan yıldız forvet Sergio Agüero için transfer çalışmalarına başladı.

Arjantinli forvet ile Everton, Chelsea, Leeds United, Tottenham, Barcelona ve Inter de ilgileniyordu. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcu, Manchester City için çıktığı 387 maçta 258 kez fileleri havalandırdı.