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BBC Türkçe

Barcelona saldırısının hayattaki 4 zanlısı yargıç karşısında

Barcelona'da geçen hafta 15 kişinin ölümüne yol açan saldırının hayatta kalan dört zanlısı Madrid'de mahkemeye çıkıyor.

29 Nisan 2018 20:30

Barcelona'da geçen hafta gerçekleştirilen ve 15 kişinin ölümüne, 100'den fazla kişinin de yaralanmasına yol açan araçlı saldırılarla ilişkili olmakla suçlanan dört kişi bugün Madrid'de mahkeme önüne çıktı.

Zanlıların sorgusunu yapan hakim bu kişilerin neyle suçlanacaklarına da karar verecek.

Saldırıyı planladığı düşünülen hücrenin 8 üyesi bir kısmı yanlışlıkla yol açtıkları patlamada, bir kısmı ise polis tarafından vurularak öldü.

Son olarak dün Barcelona'nın batısında bir bağevinde yaşanan çatışmada bir zanlı öldürülmüştü.

Öldürülen 22 yaşındaki Fas uyruklu Younes Abouyaaqoub'un Perşembe günkü saldırıda kalabalığın üzerine sürülen kamyonetin sürücüsü olduğu düşünülüyor.

Haberlerde Abouyaqoub'un sahte bir intihar yeleği giymiş olduğu ve vurulmadan önce "Allahuekber" diye bağırdığı kaydedilmişti.

Hayatta kalan zanlılar mahkemeye çıkarılmak üzere bugün sıkı güvenlik önlemleri altında Barcelona'dan Madrid'e nakledildiler.

Sorgu yargıcı Fernando Andreu zanlıların neyle suçlandığını açıklayacak. Zanlıların "terörizm, cinayet ve ateşli silah bulundurma" gibi bir dizi suçlama ile yargılanması bekleniyor.

Zanlılar ifade vermeyi kabul ederlerse, ifadeleriyle ilgili sorguları da yapılacak.

Duruşma büyük olasılıkla zanlıların soruşturma süresince tutuklu bulundurulmaları kararıyla sonuçlanacak.

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