Barcelona saldırısının faili belirlendi

İspanya'nın turistik kenti Barcelona'nın ünlü Las Ramblas caddesinde geçen perşembe günü 13 kişinin ölümüne neden olan saldırının failinin kimliği Yunus Ebu Yakub olarak açıklandı. Katalan polisi, 22 yaşındaki Fas doğumlu failin Fransa'ya geçerek ülkeden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Katalan radyosuna konuşan Katalonya İçişleri Bakanı Joaquin Forn, "Bu kişi artık sadece Katalonya'da değil, tüm Avrupa ülkelerinde aranıyor. Bu artık Avrupa polisinin ortak çabaları haline geldi" ifadesini kullandı.

"Terör hücresi" belirlendi

Barcelona yakınlarındaki Cambrils kasabasında aynı gün meydana gelen saldırıda da bir kişi yaşamını yitirmişti. Katalan polisi, Barcelona ve Cambrils'detoplam 14 kişinin ölümüne neden olan saldırıların arkasında 12 kişilik radikal İslamcı bir terör hücresinin olduğunu tahmin ediyor.

Zanlılardan beşi Cambrils'te polis tarafından vurulmuş, 4 şüpheli de gözaltına alınmıştı. Katalan polisi, Ebu Yakub'la birlikte kimliği belirlenen diğer üç zanlının da arandığını, ancak zanlılardan ikisinin ölmüş olabileceği üzerinde durduklarını kaydetti.

Polis, çifte saldırının ardından başlatılan operasyonlarda Barcelona'nın yaklaşık 200 kilometre güneyindeki Alcanar kasabasındaki "terör hücresinde" "bir ya da birden fazla" saldırı düzenlemek amacıyla 120'den fazla gaz tüpünün, saldırılardan bir gece önce bir patlamanın yaşandığı evde depolanmış olduğunu tespit etti.

Katalan polisinin pazar günü yaptığı açıklamaya göre çifte saldırının failleri daha büyük bir eylem hazırlığındaydı. Polis yetkilisi Josep Lluis Trapero, "Ancak Alcanar'daki patlama bunu engelledi. Çünkü artık daha büyük ölçekli saldırılar düzenlemeleri için gerekli olan malzemeleri kalmamıştı" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Polis imam El Satty'nin peşinde

Katalan polisi ayrıca hücrenin beyni olduğu iddia edilen Abdülbaki El Satty'nin ise haziran ayına kadar Barcelona'nın 100 kilometre kuzeyinde bulunan Ripoll kentinde imamlık yaptığını söylemişti.

El Pais gazetesinin haberine göre halen hayatta olup olmadığı bilinmeyen El Satty, uyuşturucu ticareti nedeniyle dört yıl hapis yattı ve 2004'te Madrid'de banliyö trenlerine düzenlenen terör saldırılarının sorumluları ile bağlantılı.

İspanya İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido, cumartesi günü yaptığı açıklamada saldırılardan sorumlu terör hücresinin polis tarafından parçalandığını duyurmuş, 4 olan terör alarm seviyesinin de korunacağını bildirmişti.

Ancak polis ve Katalonya Bölgesel Yönetimi, firari şüpheliler bulunduğu sürece terör hücresinin parçalandığının söylenemeyeceğini dile getirdi.

IŞİD, haber ajansı Amak aracılığıyla geçen perşembe Barcelona'da 13 kişinin öldüğü, 100'den fazlasının yaralandığı ve Cambrils kasabasında da bir kişinin hayatını kaybettiği çifte saldırıları üstlenmişti.

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Reuters/AP/dpa/ÇÖ/HS