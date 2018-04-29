Barcelona saldırısı zanlısı Avrupa çapında aranıyor

Katalan yetkililer, İspanya'nın Barcelona kentinde geçen hafta beyaz bir kamyonetle gerçekleştirilen ve 13 kişinin hayatını kaybettiği saldırının zanlısı Younes Abouyaaqoub'un artık Avrupa çapında arandığını açıkladı.

12 kişilik olduğu düşünülen hücreye yönelik yapılan soruşturma, kamyonet sürücüsünün Fransa'ya kaçmış olabileceği ihtimaline yönelik olarak genişletildi.

Katalonya Özerk Bölgesi İçişleri Bakanı Joaquim Forn, 'Bütün kanıtların aranan zanlılardan Younes Abouyaaqoub'un kamyonetin sürücüsü olduğuna işaret ettiğini' söyledi.

İspanyol El Pais gazetesi ise Younes Abouyaaqoub olduğu iddia edilen kişiye ait olduğu iddia edilen bazı fotoğraflar yayımladı.

Fotoğraflarda görülen kişinin yürüyerek La Ramba Caddesi yakınlardaki bir pazarın içinden geçtiği görülüyor.

İspanyol basını, saldırının ardından Abouyaaqoub'un bir araba çalarak kaçtığını iddia ediyor.

Katalan yetkililer, kamyonet sürücüsünün Fransa sınırını geçmiş olması ihtimalini göz ardı etmediklerini söyledi.

İspanya'da yetkililer aynı zamanda Barcelona'daki saldırıyı düzenleyen hücrenin radikal İslam örgütleriyle bağını araştıyor.

İspanya'nın Ripoll kentinde konuşlanan saldırganların lideri olarak bilinen Abdelbaki Es Satty, Ripoll'da imamlık yapıyordu.

Faslı Abdelbaki Es Satty'nin geçen yılki Brüksel saldırıları sırasında kentte olduğu düşünülüyor.

Brüksel'in 11 kilometre kuzeydoğusunda olan Vilvoorde kasabasının valisi, Abdelbaki Es Satty'nin Vilvoorde'de iş aradığını söyledi.

Aynı zamanda Es Satty'nin Madrid'de gerçekleşen tren saldırısı zanlıları ile de ilişki içinde olduğu iddia ediliyor.

2004 yılında İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen ve El Kaide ile ilişkilendirilen saldırıda 191 kişi hayatını kaybetmişti.

Yetkiler, Abdelbaki Es Satty'nin Barcelona saldırısından kısa bir süre önce kendisini yanlışlıkla patlatmış olabileceğini ifade ediyor.

Geçen hafta Perşembe günü Barcelona'nın La Ramba caddesinde beyaz bir kamyonetin kalabalığın arasına girmesiyle 13 kişi hayatını kaybetti, en az 100 kişi yaralandı.

La Rambla saldırısının ardından Barcelona'nın 120 kilometre güneyinde bulunan sahil kasabası Cambrils'de bir araç yayaların üzerine sürülmüş, Barcelona saldırısı ile bağlantılı oldukları düşünülen 5 şüpheli öldürülmüştü.

Bu saldırıda şüphelilerin yaraladığı kişilerden biri ise hayatını kaybetti.

Geçen hafta Çarşamba gecesi Barcelona'ya 200 km uzaklıktaki Alcanar'da yaşanan ve bir evin tamamen yıkılmasına, bir kişinin hayatını kaybetmesine yol açan patlamanın ise kentte düzenlenen saldırı ile bağlantılı olduğu aktarılmıştı.

Patlamanın evde "bomba hazırlanırken" yaşandığı belirtildi.

Hücrenin 6 aydan uzun süredir saldırı düzenlemeyi planladığı ifade edildi.

Yetkililer ayrıca ünlü mimar Gaudi'nin tasarladığı La Sagrada Familia adındaki katedralin de saldırganların hedefi olduğunu kaydetti.

Barcelona'daki saldırıyı, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üstlendi.

Zanlıların direkt IŞİD'e mi bağlı olduğu yoksa örgütten ilham mı aldıkları bilinmiyor.

Öte yandan Barcelona'da geçen hafta düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenlemeye devam ediyor.

Pazar günü ünlü mimar Gaudi'nin tasarladığı La Sagrada Familia Katedrali'nde Kral Felipe'nin ve 2 bin kişinin katılımıyla bir anma töreni düzenlendi.

Barcelona'nın Real Betis ile Pazar akşamı Camp Nou'da oynadığı La Liga maçı öncesi bir dakikalık saygı duruşu düzenlendi. Takım üyeleri sahaya siyah bant ile a çıktı.

Maçı 2-0 Barcelona kazandı.

Şimdiye kadar saldırıda hayatını kaybettiği açıklanan kişiler:

Kimlikleri açıklanmayan iki Portekizli de saldırıda hayatını kaybetti.