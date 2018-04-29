Barcelona saldırısı: Hücre baskınında 120 gaz bombası kapsülü ele geçirildi

Barcelona'nın turistik Las Ramblas caddesi ile Cambrils kentinde gerçekleşen araçlı saldırılar sonrası, Barcelona yakınlarındaki bir hücreye düzenlenen baskında 120 gaz bombası kapsülü ele geçirildi.

Katalan polis şefi Josep Lluis Trapero, Alcanar kasabasında 12 kişiden oluştuğu düşünülen hücrede, altı aydır saldırı hazırlıkları yapıldığını açıkladı.

Alcanar'daki hücrede bomba yapımı sırasında bir patlayıcının infilak ettiği, şüphelilerin de saldırıdan hemen önce yöntem değiştirmek zorunda kaldığı düşünülüyor.

Perşembe günü bir kamyonetin Barcelona'daki turistik Las Ramblas caddesinde kalabalığın arasına dalması sonucu, 13 kişi hayatını kaybetmiş, 100 kişi de yaralanmıştı. Bu saldırıdan saatler sonra ise, turistik Cambrils şehrinde gerçekleşen saldırıda bir kadın hayatını kaybetmiş, polis beş saldırganı vurarak öldürmüştü.

İspanya basını, polisin Las Ramblas'da kamyoneti insanların üzerine sürdüğü düşünülen şüphelinin 22 yaşındaki Faslı genç Yunus Ebuyakup'un peşinde olduğunu bildiriyordu.

Pazar günü bir basın toplantısı yapan İspanya polisi, Ebuyakup'un da arananlar arasında olduğunu teyit etti.

Ancak kamyonet şoförünün Ebuyakup olduğu kesinleşmedi. Polis, şoförün İspanya dışında kaçmış olabileceğini ve nerede olduğunu bilmediklerini söyledi.

IŞİD hücreleriyle bağlantısı olduğu düşünülen Ripol kentindeki bir caminin kayıp imamı Abdülbaki Es Satti de polisin hedefinde.

Polisin açıklamasına göre, saldırının öncesindeki gece şüpheliler, bu hücredeki bomba yapımı sırasında bir patlayıcıyı kazayla infilak ettirdi ve evin göçmesine neden oldu.

Perşembe günü Barcelona'da gerçekleşen saldırıda şüpheliler yöntem değiştirerek araçlarını insanların üzerine sürdü.

Cumartesi günü İspanya İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak, ikiz saldırıların arkasında olduğu düşünülen 12 kişilik hücrenin "tamamen dağıtıldığını" söylemişti.

Evde ceset kalıntıları bulunan iki kişinin kimliğinin belirlenmesi içinse çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, Pazar günü Barcelona ve Cambrils saldırılarında hayatını kaybeden 14 kişi için, Barcelona'da Katalan mimar Gaudi'nin izlerini taşıyan Sagrada Familia bazilikasında bir anma töreni düzenlendi.

Törene, İspanya Kralı Felipe, İspanya Kraliçesi Felizia, Başbakan Mariano Rajoy ve İspanya'nın kuzeydoğusundaki Katalan bölgesinin lideri Carles Puigdemont da katıldı.

Törende barış ve birlik çağrısı yapan Barcelona Başpiskoposu Kardinal Juan José Omella, "Korkunun üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

Barcelona Başpiskoposu törende, Papa Francesca'nın saldırıları kınadığı ve dünyada barış ve uyumu sağlamak için çabalamayı sürdürme sözü verdiği mesajını okudu. Törene İspanya'daki Müslüman dini liderler de katıldı.